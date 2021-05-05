قرار عاجل من الكاف بشأن السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

اتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قرارا عاجلا بشأن مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامته بين الأهلي ونهضة بركان المغربي ٢٨ مايو الجاري باستاد جاسم بن حمد في قطر.

وقرر الكاف خضوع الأهلي ونهضة بركان لنظام الفقاعة الطبية قبل المباراة بثلاثة أيام "٧٢ ساعة" وهو ما يشير إلى وصول الفريقين إلي قطر في موعد أقصاه ٢٥ مايو؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما قرر الكاف خضوع الفريقين إلي مسحة طبية تحت إشراف الاتحاد الإفريقي وذلك قبل المباراة بـ ٤٨ ساعة.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي باعتباره بطل مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الماضية، بينما يلعب نهضة بركان المغربي مباراة السوبر الأفريقي باعتباره بطل الكونفيدرالية الأفريقية.

على الجانب الآخر، اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) 7 ملاعب مصرية، يمكن لمنتخب مصر أن يخوض عليها تصفيات كأس العالم 2022.

وجاءت الملاعب المصرية التي صدق عليها الكاف، لاستضافة مباريات مصر في تصفيات كأس العالم، كالتالي: “استاد القاهرة - الدفاع الجوي - السلام - الإسكندرية - برج العرب - الإسماعيلية - السويس”.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي تضم الجابون وليبيا وأنجولا.