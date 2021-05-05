عربي الجنسية خطط للجريمة.. كواليس استيلاء ٤ مسلحين على ٣٥٥ الف جنيه من مكتب بريد الشيخ زايد

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في إعادة مبلغ مالي لمكتب بريد الشيخ زايد عقب قيام اجنبيان و٣ آخرين بإقتحامه وتهديد موظفين المكتب بسلاح ناري وتقييدهم والاستيلاء علي ٣٥٥ الف جنيها .

وتم ضبط أربعة متهمين وباشرت النيابة التحقيقات .

تلقي قسم أول الشيخ زايد بلاغا بقيام ٤ مجهولين بسرقة مكتب بريد الحي الأول ، وقرر موظفان بالمكتب

أنهما أثناء تواجدهما بالمكتب لإجراء الجرد اليومي فوجئا بدخول ٤ مجهولين يرتدون الكمامات الطبية وقيام أحدهم بتهديدهما بطبنجة وتقييدهما بشريط لاصق والاستيلاء على مبلغ ٣٥٥ ألف جنيه من داخل الخزينة التي كانت مفتوحة لإجراء الجرد ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث من مباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث بإشراف قطاع الأمن العام أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة عاملان يحملان جنسية عربية مقيمان بأكتوبر وثلاثة أخرين وتم ضبط أربعة منهم.

وقرر المتهم الأول أنه دائم التردد علي المكتب لصرف حوالات وإختمر فـي ذهنه ارتكاب الواقعة واتفق مع الباقين علي التوجه بسيارة ملاكي ملك والده وانتظرهم خارج المكتب وتسلل شركائه لداخله وبحوزتهم سلاح ناري وارتكبوا الواقعة واقتسموا المبلغ المالي فيما بينهم.