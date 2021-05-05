إيقاف جهاد جريشة بعد إحالة سيد عبدالحفيظ للتحقيق .. إعرف السبب

قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة ، إيقاف الحكم الدولى جهاد جريشة ، بسبب إختراقه الحظر الإعلامي المفروض من جانب الجبلاية على قضاة الملاعب.

جاء ذلك بعدما أدلى جهاد جريشة بتصريحات عبر وسائل الإعلام للرد على اتهامات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عقب خسارة فريقه أمام غزل المحلة.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أحالت سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الى التحقيق تحت إشراف الهيئة القانونية فى الجبلاية.

جاء ذلك لما بدر من سيد عبدالحفيظ من هجوم على منظومة التحكيم وتحديدا ضد الحكم الدولى جهاد جريشة عبر قناة النادى الأهلى.

وأكد مصدر مطلع داخل الجبلاية ، أن الشئون القانونية فى اتحاد الكرة تطلع فى الوقت الراهن على فيديو التصريحات المسيئة للحكام للوقوف على كافة الأمور.

ولفت إلى أن مدير مدير الكرة بالأهلى يواجه عقوبات صارمة مع غرامة ماليه ضخمة فى حالة عدم ثبوت صحة اتهاماته ضد جهاد جريشة.

يذكر أن جهاد جريشة تقدم بشكوى رسمية إلى أتحاد الكرة ضد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مطالبا خلالها بفتح التحقيق معه.