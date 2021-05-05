نشرة أخبار التوك شو .. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة .. واستشاري مناعة يكشف أعراض فيروس كورونا على الأطفال

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأربعاء، عددا من القضايا والموضوعات، نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

بعد وصولها 42 درجة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، إن البلاد تشهد حاليا النصف الثانى من فصل الربيع والذى يشمل النصف الثانى من شهر مايو و حتى النصف الأول من شهر يونيو والذى يتميز بارتفاع درجات الحرارة .

وأضاف " شاهين " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الموجة التى تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام تشهد طقس شديد الحرارة على جميع ومحافظات الجمهورية خلال ساعات النهار وستكون ذروة الارتفاع خلال هذا الأسبوع حيث بدأت منذ أمس الثلاثاء وستستمر حتى اليوم الأربعاء .

وأشار إلى أن درجات الحرارة تسجل اليوم الأربعاء 42 درجة مئوية خلال ساعات النهار والتى تتعامد فيها أشعة الشمس على الأرض على أن تنخفض موجة الحرارة بداية من غدا الخميس 3 درجات على أن تصل يوم الجمعة 35 درجة حرارة مئوية ثم تعاود يوم السبت مجددا درجة الحرارة.



وتابع أن فصل الصيف توزيعات درجة الحرارة مختلفة تمامأ عن فصل الربيع والتى ترتفع فيه نسب الرطوبة بشكل كبير جدأ والتى تتجاوز 90% والتى يزود شعورنا ب موجة الحرارة وفقأ لتأثرنا ب منخفض الهند الموسمى .

شاهد| مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة طراز رافال



قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الصفقة التي تمت بين الدولة المصرية وفرنسا في توريد 30 طائرة طراز رافال، التي تدل على تلاقي الرؤي السياسية والاستراتيجية بين كلا الدولتين فرنسا ومصر، منوها إلى أنه لابد أن نعود إلى سبعينيات القرن الماضى لأن هذا التنسيق والتعاون مستمر منذ حرب أكتوبر 73.

وأضاف "المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، أنه منذ بدء حرب أكتوبر بدأنا في مستحقات مع الجانب الفرنسي، مما يؤكد على استمرار اهتمام القيادة على تطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة، سواء قوى سياسية والاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والاجتماعية، ولكن يأتي في مقدمتها القوى العسكرية حيث انها تمثل القوى الضرورية للقوات المسلحة وخاصة القوات الجوية.

وأشار "الألفي"، إلى أن تلك الثقافات تكون ضرورية لهذا النوع من الطائرات، التي قد تكون مصممة لتحقيق التفوق الجوي، وتنفيذ مهام الاستطلاع والقدرة على تقديم المعونة الارضية للقوات البرية، بالإضافة إلى تنفيذ الضربات الجوية العنيفة.

وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن المقاتل المصري ذات كفاءة وقدرة عالية جدا بشهادة جميع الدول التي نتعامل معها، سواء كان بالتدريبات المشتركة والصفقات المشتركة، مشيرا إلى أن فرنسا قدمت في هذه الصفقة الصيانة المستمرة وقدرة التجميع والتصنيع وإعطاء رخصة بذلك.

وأوضح أنه تم دخول الدولة المصرية مع فرنسا في القواذف الطائفية المعروفة في مجال الدفاع الجوي، مؤكدا أن السياسة والقوي العسكرية المصرية أًبحوا يقفان معا بشدة أمام مكافحة الإرهاب، حيث أنه مكن مصر في السيطرة على العديد من العلميات الإرهابية الخطيرة.



أمجد الحداد يكشف أعراض فيروس كورونا على الأطفال.. شاهد

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح: إن الأطفال تصاب بالفيروس فى جميع موجات فيروس كورونا ولكن نسبة إصابتهم أقل.

وأضاف أمجد الحداد، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن سبب ظهور الأعراض بشكل قليل جدا على الأطفال فى الموجة الأولى بسبب توقف المدارس لفترة.

وأشار رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح ، إلى أن الموجة الثانية والثالثة للفيروس معظم حالاته للأطفال، ولكننا نلاحظ انها من الدرجة البسيطة والمتوسطة.

وتابعت رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، أنه فى معظم الحالات تظهر الأعراض على الأم أولا على شكل رشح بسيط، ويظهر كدور برد عادى، ولكننا نفاجئ أن الطفل يمكن أن ينقل العدوى بالأعراض البسيطة الموجودة لديه إلى الكبار.

وأكد رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، أن إصابات الأطفال تكون ضعيفه وتماثل البرد العادى بشكل كبير، ولكن بعد فترة نكتشف انهم نقلوا المرض إلى ذويهم من كبار السن.



استشارى عناية مركزة: أعراض كورونا لست تنفسية فقط.. وما يجب أن نفعله للوقاية منها

قال الدكتور سامي الأجهورى، استشارى رعاية مركزة، إن المناعة هى الدرع الأساسي للشخص، حيث أن حماية مجتمع أفضل من معالجة شخص واحد.



وأضاف "الاجهورى" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن هناك أخطاء متزايدة خلال فترة كورونا مؤخر أدت إلى دخول مرحلة جديدة منها، موضحا أن أعداد الإصابات والوفيات فى إزدياد الان.



وتابع أنه لم نعد نرى الإصابات العنيفة من كورونا، لافتا إلى أن تلك الموجة منتشرة أكثر منها خروج حالات عنيفة، بالإضافة إلى زيادة الإصابات الخفيفة والمتوسطة، وتلك تعتبر مشكلة فى تحركهم بكل سهولة داخل مجتمهم أو أسرتهم.



وأشار إلى أن الفيروس لا يتحرك أو يتنشر إلا بالتجمعات، متابعا أنه يجب الحد من حركة البشر، حيث أنه بدلا من القيام بالإغلاق يجب عمل تحكم على أنفسنا خاصة فى تلك الفترة من رمضان أو العيد.



وأكد أن أعراض كورونا ليست أعراض تنفسية فقط، حيث أنها لا تتجاوز 30% من الحالات، حيث أنه يوجد أعراض بالجهاز الهضمى ومشاكل فى التنفس والتكسير المستمر بالجسم، محذرا من لمس أى أسطح.



نضال الشافعى: تصوير هجمة مرتدة استمر لمدة عامين لهذا السبب

قال الفنان نضال الشافعى ، إن أكثر ما جذبه فى دور ضابط المخابرات فى مسلسل هجمة مرتدة هو عينيه وما ورائها وكلامه المقتضب والذى يضع تفكيره فى عدة محاور ويتعامل مع العديد من الدول لصد أى مؤمرات ضد بلده ويقوم بدوره بعمل هجمة مرتدة لردع هذه الأمور .



وأوضح "الشافعى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن تحضيرات العمل جاءت عن طريق قراءة جيدة للغاية لورق السيناريو بتركيز كبير والذى يمتزج فيه الدراما خاصة أن ما تم مناقشته فى العمل الدرامى من ملف المخابرات هجمة مرتدة قوى و دقيق للغاية .



وأشار إلى أن مسلسل هجمة مرتدة يسرد نظرية المؤامرة التى تمت على البلاد من أهل الشر فى سنوات سابقة لاختراقها والتصميم على تقديم الوجه الإنسانى لضابط المخابرات وتوجيه رسالة من خلاله ثم البحث الشخصى له عن طريق أصدقائه من ضباط المخابرات لمعرفة أكثر عدد من الخلفيات والتفاصيل فى العمل الدرامى .



وتابع أنه تم الاستعانة ب أفراد متخصصين من جهاز المخابرات بحيث يتم إضافة أى تفاصيل للعمل الدرامى بشكل واقعى وحقيقى بشكل يومى والعناية بأدق التفاصيل ، لافتا إلى أن تصوير المسلسل استغرق عامين بسبب ظروف جائحة كورونا والتى كانت مسألة صعبة للمحافظة على نفس المضمون والتركيز وتقمص الشخصية مؤكدأ أنه سعد كثيرأ بردود الأفعال من المواطنين .

شاهد .. نصائح مهمة للعودة إلى روتين النوم المعتاد بعد رمضان

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، نصائح للعودة إلى روتين النوم المعتاد بعد رمضان.



ووفقا للتقرير، قال الدكتور أحمد باهمام، استشارى طب النوم، إن تغير أوقات النوم فى رمضان يؤدى لتغير فى الساعة البيولوجية، مشيرا إلى أن سرعة التأقلم مع الوضع الجديد للنوم تختلف من شخص إلى أخر.



وتابع أن هناك أشخاص كثيرون يعانون من تغير أوقات النوم لفترات متفاوتة قد تصل لأسبوعين، كما أن تقديم أوقات النوم والإستيقاظ أصعب بكثير من تأخيرها.