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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين في خلية المتفجرات بالساحل لجلسة 9 يونيو

صدى البلد

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لاتهامهم باستهداف المنشآت الشرطية باستعمال المتفجرات، في القضية المعروفة "بخلية متفجرات الساحل" لجلسة 9 يونيو.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار.

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أسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني: انضموا لجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون، والتي تستهدف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق أغراضها.

كما أنهما شرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن أمد المتهم الثاني رفقة الأول بعبوات مفرقعة، لاستهداف المنشآت العامة والشرطية بها، تحقيقا لأغراض جماعتهم.

وشرعا في استعمال عبوات مفرقعه استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، وأحدث انفجارها ضررا وتلفيات بأموال المجني عليها نبيلة عبد العزيز.

والمتهمون من الثالث وحتى الأخير: شاركوا في الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها وأعانوا أعضاء فيها على الفرار من وجه القضاء.

والمتهمون جميعا حازوا وأحرزوا مواد فرقعه وهي عبارة عن عبوات تحوي مواد تستخدم في تصنيع وتجهيز المتفجرات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختص.

والمتهمان الرابع والخامس ساعدا المتهم الثالث على الفرار من وجه القضاء، حال علمهم بارتكابه الجناية موضوع الاتهام، بان مكناه من الهرب فيما أخفى المتهم الرابع العبوات الفرقعة حيازته.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم طرة جماعة الإخوان الإرهابية المستشار معتز خفاجي خلية متفجرات الساحل طرة

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