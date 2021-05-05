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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم ..البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن سقوط الصاروخ الصيني .. التعليم تعلن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني.. التعليم العالي : نمتلك الإمكانات لنصبح مركزًا إقليميا

طلاب مدارس
طلاب مدارس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :

 

التعليم تصدر بيانا عاجلا لطلاب المدارس
 

وزير التعليم العالي : نمتلك الإمكانات لنصبح مركزًا إقليميا لتقديم الخدمات التعليمية
 

غدًا.. الأرض على موعد مع ذروة زخة شهب « إيتا الدلويات »
 

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن سقوط الصاروخ الصيني
 

الدكتور ممدوح مهدي نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 

جامعة القاهرة تطلق «قافلة الخير» إلى مدن حلايب وشلاتين وأبورماد
 

صندوق تطوير التعليم .. تفاصيل إنشائه وأهدافه
 

بالصور .. شاهد أجواء ثاني أيام امتحانات طلاب الدمج في المدارس
 

بتكلفة 786 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ مشروعات جامعة عين شمس.. صور
 

متى تم إنشاء أول جامعة مصرية وما قصتها ؟
 

جراحة دقيقة بمستشفى قنا الجامعي تعيد تشكيل المجرى البولي لسيدة عشرينية
 

تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلتين الابتدائية والإعدادية بمطروح
 

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