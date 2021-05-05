اتحاد الكرة ينعى مدحت فقوسة نجم الكرة المصرية الأسبق

نعى اتحاد الكرة الراحل مدحت فقوسة نجم الكرة المصرية الأسبق.

وكتب اتحاد الكرة، عبر موقعه الرسمي، بيانا جاء نصه على النحو التالي:



ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد بمزيد من الحزن والأسى الكابتن مدحت فقوسة المدرب الوطني وأحد نجوم بورسعيد الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة حافلة بالعطاء لكرة القدم لاعبا ومدربا.

كما يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص التعازي لجماهير الكرة ببورسعيد ولمجلس إدارة النادي المصري وأعضائه وجماهيره داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون".