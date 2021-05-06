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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سؤال برلماني حول تحصيل مبالغ إضافية كرسوم نظافة رغم وجودها على فاتورة الكهرباء

النائب عاطف مغاوري،
النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب

تقدم النائب ، عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير التنمية المحلية ، حول قيام بعض المحافظات بتحصيل مبالغ إضافية ، وبشكل مباشر من أصحاب الأنشطة التجارية كرسوم نظافة من ٥٠لـ١٠٠ جنيه، حسب النشاط وبإيصالات محلية، رغم استمرار تحصيل رسوم الكهرباء المدرجة على إيصالات الكهرباء، التي تقوم بتحصيلها شركة الكهرباء.

 

 

و قال “ المغاوري ” فى سؤاله ، هل هذا الإجراء يتم وفق قرارات يتخذها المحافظون دون سند قانوني، لاسيما في ظل غياب دور الإدارة المحلية المنوط بها مراقبة مثل هذه الإجراءات التي تتخذ من قبل أجهزة الإدارة المحلية دون معرفة أوجه الصرف والغرض من تحصيلها؟.

 

 

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بعد نفي الحكومة.. تفاصيل رسوم الكهرباء والسيارات المحصلة لدعم ماسبيرو

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الوزراء ينفي زيادة أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للمنطقة السكنية

 

 

كما وجه االسؤال لوزير الإسكان والمرافق بشأن رسوم الصرف الصحي بنسبة ٣٠٪؜ من قيمة الاستهلاك الشهري للمشترك، وجاء السؤال حول قيمة هذه المبالغ وفيما يتم انفاقها، ونسبتها في تنفيذ المشروعات الخاصة بالصرف الصحي ومدى مساهمة هذه التحصيلات في استكمال مشروعات الصرف الصحي.

 

 

مجلس النواب وزير التنمية المحلية شركة الكهرباء رسوم الكهرباء وزير الاسكان والمرافق الصرف الصحى إيصالات الكهرباء مشروعات الصرف الصحي

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