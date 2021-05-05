سيدة أمريكية مصابة بالسرطان تتمنى زيارة مصر.. والتنسيقية في استقبالها

قامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتواصل مع “داستن فيتالي “ ابن السيدة الأمريكية جلوريا، والتي أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته، كما أبلغتهم التنسيقية بأنها ستكون في انتظارهم فور وصولهم إلى المطار.

وبدأت "التنسيقية" بإعداد برنامج سياحي متكامل يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التي لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وتتوجه التنسيقية بخالص الشكر لابن هذه السيدة علي إخلاصه لوالدته وعمله علي تلبية رغبتها أثناء رحلة علاجها من السرطان، ومن منطلق حرص التنسيقية علي تشجيع هذه الأعمال النبيلة ونقل صورة مصر للعالم كله، فإن التنسيقية سوف ترافقهم علي مدار رحلتهم من القاهرة إلي شرم الشيخ لاصطحابها في جميع الأماكن السياحية التي تتمني أن تراها .