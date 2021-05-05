"اقتصادية النواب " تدعو لاجتماع مع الملحقين التجاريين بسفارات الاتحاد الأوروبي والدول العربية لتشجيع الاستثمار

أكد النائب ، أحمد سمير رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيتم توجيه من قبل اللجنة لعقد اجتماع مع الملحقين التجاريين بسفارات الاتحاد الأوروبي، والدول العربية للوقوف علي المعوقات التى تواجههم للاستثمار فى مصر، حرصا علي دفع عجلة الاستثمار.

وسأل رئيس اللجنة عما قدمته هيئة الاستثمار لازالة المعوقات أمام المستثمرين، وما قامت به بعد 4 سنوات من مؤتمرهم الذى حضره رئيس الجمهورية لعرض الخريطة الاستثمارية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة مشروع موازنة المجلس الهيئة العامة للاستثمار للعام المالي الجديد 2021/2022.

و رد الباحث بالهيئة محمود عبد الرحيم، أنهم يعملون على التنسيق بين كل الوزارات لتقديم كل ما يلزم للمستثمرين حسب احتياج كل وزارة وقطاع.

كان اجتماع اللجنة شهد استعراض موازنة الهيئة العامة للاستثمار، والتي يقدر إجماليها خلال العام المالي الجديد 2021/2022 بنحو 7.4 مليار جنيه مقابل 6.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2020/2021 .