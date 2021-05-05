بعد مروره بمصر .. #الصاروخ_الصيني يتصدر تويتر .. ومغردون: نهاية العالم علي يد الصين

أثار الصاروخ لونج جدلا كبيرا خلال الساعات السابقة بعد أن أظهرت نتائج التتبع الخاص بمدار الصاروخ الصيني، تحليقه فوق سماء مصر لعدة دقائق، قبل أن يتجه لدول أخرى.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الصاروخ_الصيني ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

‏⁧‫#الصاروخ_الصيني‬⁩ ‏هيه الصين عاوزة مننا ايه إذا صحت الأخبار عن هذا الصاروخ بأن الصين فقدت السيطرة عليه فهذا يعني أن الصين تستهتر بأرواح الناس، وهي كذلك ولها سوابق مثل وباء كورونا الذي راح ضحيته لحد الآن أكثر من ٣ ملايين بريء ⁧‫#الصاروخ_الصيني‬⁩ #الصاروخ_الصيني‬⁩ ‏انتوا حكايتكوا اية حكايتكوا أية فهمونى شوية فيروس ودلوقتى صاروخ هتبيدوا العالم