حوالي مليون مواطن حصلوا على اللقاحات .. رئيس الوزراء : وضع كورونا في العالم كارثي

قال رئيس الوزراء ، إن مصر اجتهدت في التعامل مع أزمة كورونا ، مضيفا : " واجهنا نقص في بداية الأزمة ، ولكن استطعنا تأمين كافة المستلزمات ، ولا يوجد بها نقص .

وأضاف رئيس الوزراء : “ أشكر كل رجال الصناعة الوطنية ، على المساعدة في توفير كميات من الأكسجين الطبي لمواجهة أزمة كورونا ”.

وتابع : “أعداد كورونا على مستوى العالم ضخمة في الموجة الثالثة ونواجه وضع كارثي عالميا وأوجه الشكر للأطقم الطبية التي تواجه الأزمة بجلد وصبر وتحمل ".

وأشار إلى أن مصر أتاحت كل المبالغ المالية لإتاحة اللقاحات لأكبر عدد ممكن من المواطنين واستطعنا إعطاء اللقاحات لحوالي مليون مواطن ، ونحاول أن نصل لـ 5 مليون مواطن في خلال شهر مايو ".