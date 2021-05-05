إصابة وكيل أوقاف الغربية بفيروس كورونا

تعرض الشيخ السيد عبد المجيد، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الغربية، اليوم، للإصابة بفيروس "كورونا" بعد إجراء التحاليل اللازمة والفحص الطبي وثبوت ايجابية العينة الماخوذه منه.

وكشفت مديرية أوقاف الغربية استقرار حالة وكيل وزارة الأوقاف الصحية وخضوعه للعلاج في العزل المنزلي تحت إشراف طبي عالي المستوى حتى يجتاز مضاعفات الإصابة بالفيروس.

بينما من ناحية أخري، اعلن هاني مصطفى رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، اليوم أنه تم إغلاق وتشميع 4 مقاهي بقرى المركز لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، ومصادرة 21 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة قطور، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.