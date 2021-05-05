مجلس الوزراء : غلق المحلات والمولات و المقاهي و المطاعم من 9 مساءا لمدة أسبوعين

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان لجنة أزمة كورونا اتخذت عدد من القرارات وسوف تطبق من غد حتي ٢١ مايو الجاري ، لافتا ان هذا لعدم انتشال لفيروس كورونا.

واكد مدبولي انه اعتبارا من الغد سيكون موعد غلق المحال والمولات و المقاهي و المطاعم من التاسعة مساء ويسمح بتوصيل الخدمات للمنازل " الديلفري ".

كما تقرر حظر جميع المؤتمرات و الحفلات في الفنادق و النوادي .



وكان قد تراس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا لمتابعة الموقف الحالي لمعدل الإصابات بفيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الجائحة.

كما تابع نسبة الإشغال الحالي في أسرة الداخلي بالمستشفيات والرعاية وأجهزة التنفس الصناعي، وموقف توافر الاكسجين بالمستشفيات .