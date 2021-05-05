بمكياج لافت .. هدي المفتي تتألق في أحدث ظهور لها

هدي المفتي في احدث ظهور لها

نشرت الفنانة هدى المفتي ، عدة صور جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هدى المفتي ، في الصورة بإكسسوارات كثيرة وماكياج لافت و مختلف عن إطلالاتها، مما أثار إعجاب متابعيها.



وتشارك هدى المفتي، في فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، وهدى المفتي، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت ورفع الفيلم شعار "أرجوك لا تفعصني سهوًا".

وتدور قصة العمل في إطار لايت كوميدي، حول فكرة "عقلة الإصبع"، والفيلم من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث.

وانتهت هدى المفتي ، من تصوير فيلم "الفنار" للمخرج شريف نجيب والذي يجمعها مع الفنان محمد الشرنوبي، في إطار كوميدي درامي مع الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، محمود البزاوي، طه الدسوقي وسينتيا خليفة، الفيلم قصة وإخراج شريف نجيب، مدير التصوير أحمد جبر، ديكور مروة البرماوي.