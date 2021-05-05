أحمد مرتضى ينعي مدحت فقوسه بكلمات مؤثرة

نعي أحمد مرتضي منصور كابتن مدحت فقوسة المدرب الوطني الذي توفي صباح اليوم ، وكتب أحمد مرتضي عبر حسابه الشخصي تويتر :" البقاء لله في وفاة كابتن مدحت فقوسه ".

وفي نفس السياق ، نعي اتحاد الكرة الراحل مدحت فقوسة في بيان،عبر موقعه الرسمي، جاء نصه على النحو التالي: ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد بمزيد من الحزن والأسى الكابتن مدحت فقوسة المدرب الوطني وأحد نجوم بورسعيد الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة حافلة بالعطاء لكرة القدم لاعبا ومدربا.

كما يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم ، بخالص التعازي لجماهير الكرة ببورسعيد ولمجلس إدارة النادي المصري وأعضائه وجماهيره داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون".