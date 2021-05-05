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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوزراء يطلق تحذيرا عاجلا بسبب فيروس كورونا

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اننا وقعنا برتوكولات التعاقد على توطين تصنيع احد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مضيفا أن مليون و٧٠٠ الف غرامة على المواطنين بسبب عدم ارتداء الكمامة.

 

وأضاف مدبولي، في كلمة له في مؤتمر بشأن أزمة جائحة كورونا، عصر اليوم الأربعاء، أن على المواطن مسئولية وهي الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصافح والسلام باليد للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتيح اللقاح بالمجان ونعمل على إنتاج ٤٠ مليون جرعة.

 

وفي السياق نفسه أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الي أن الموجة الثالثة تتسم بتزايد الاعداد على مستوى العالم.

وأوضح أنه اعتبارا من الغد، ستكون مواعيد غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والمولات التاسعة مساءً، للحد من التزاحم وفي نفس الوقت السماح بخدمة توصيل الخدمات للمنازل للمطاعم والمأكولات لما بعد هذه المدة، وحظر أي اجتماعات أو منشآت أو مهرجانات في أي منشآت فندقية حظرا كاملا.

 

وأكد أنه تقرر اعتبار إجازة عيد الفطر من  الأربعاء  12 مايو وحتى الأحد 16 مايو. 

أخبار التوك شو اليوم 400 ألف إصابة كورونا في يوم كورونا الدكتور مصطفى مدبولى

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