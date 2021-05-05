مكتب الإحصاء البريطاني: انخفاض وفيات "كورونا" بإنجلترا وويلز

انخفض عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" بمعظم المناطق الإنجليزية، حيث تم تسجيل نحو 260 وفاة في إنجلترا وويلز خلال الأسبوع المنتهي في 23 أبريل الماضي بسبب المرض.



وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم/الأربعاء/ - إن الرقم يمثل نسبة أقل بـ28 بالمائة - أو بـ102 وفاة - عن الأسبوع الذي قبله، كما يمثل أقل رقم تم تسجيله منذ الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر الماضي.



كما يعادل رقم الوفيات واحدً من كل 38 - أو نسبة 2.6 بالمائة - إجمالي وفيات إنجلترا وويلز خلال الأسبوع المنتهي في 23 من أبريل الماضي حيث بلغت 9 آلاف و941 وفاة، أي أقل بـ 497 من الأسبوع الذي قبله.



وانخفض عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" في كل منطقة إنجليزية، ما عدا منطقتي /يوركشاير/، و/هامبرسايد/، حيث زادت بهما، كذلك شرق إنجلترا الذي ظل عدد الحالات به كما هو.

كما سجلت مقاطعة ويلز أيضًا نفس عدد الوفيات الذي سُجل خلال الأسبوع الذي قبله.