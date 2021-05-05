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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو جراف.. غلق الحدائق والشواطئ.. قرارات مجلس الوزراء الجديدة

صدى البلد

 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء  مجموعة من القرارات المهمة  شملت عددا من الملفات الهامة على رأسها الحد من انتشار فيروس كورونا ومن أهم القرارات التي جاءت هي عدم دخول أي شخص لـ مصر إلا بتحليل "PCR".

 

ويتابع الدكتور مصطفى مدبولي نسبة الإشغال الحالي في أسرة الداخلي بالمستشفيات والرعاية وأجهزة التنفس الصناعي، وموقف توافر الأكسجين بالمستشفيات.

 

ومن المقرر أن تصدر اللجنة عددا من القرارات الجديدة لعدم انتشار فيروس كورونا.

 

ولمزيد من التفاصيل حول أبرز تصريحات مجلس الوزراء شاهد الفيديو جراف التالى.

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