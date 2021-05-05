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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس الوزراء يكشف عن إجراءات إقامة صلاة العيد ..فيديو

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أننا نؤكد حظر إقامة أي فعاليات بها تجمعات كبيرة مؤكدا أننا سنتعامل مع صلاة العيد كـ صلاة الجمعة وسيتم إقامتها في المساجد التي تقام بها الصلوات بالإضافة إلي تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وعدم اصطحاب الأطفال. 

 


وأضاف مصطفي مدبولي خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية اكسترا نيوز، أن خلال مدة إجازة عيد الفطر المبارك سيكون هناك غلق للحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة بالإضافة إلي الحد من استخدام الحافلات النقل الجماعي ويقصد بها الرحلات وليست أتوبيسات النقل.

 

وأوضح  مدبولي ، أن إجازة عيد الفطر ستكون ابتداء من يوم الأربعاء القادم وهو موافق يوم 12 مايو حتي يوم الأحد 16 مايو وبالتالي تكون مدتها 5 أيام.                    

 

وأشار إلى أن "إجمالي الغرامات وصلت إلى مليون و700 ألف غرامة على المواطنين"، متابعا "50 جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة تعادل شراء 30 كمامة، والغرامة كانت تعطي احتياجات المواطن لمدة شهر كامل من الكمامات".

الإجراءات الاحترازية ارتداء الكمامة الكمامات صلاة الجمعة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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