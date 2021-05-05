القبض على مقيمين سرقا كابلات كهربائية بالسعودية

بقيمة 60 ألف ريال..

أعلنت شرطة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، القبض على مقيمين سرقا كابلات كهربائية قيمتها 60 ألف ريال.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بالسعودية، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر.

وأضاف المتحدث أن المتهمين ارتكبا عدداً من الجرائم، تمثلت في سرقة كابلات كهربائية من مبانٍ تحت الإنشاء بمواقع مختلفة بمحافظة جدة وبيعها بطرق غير نظامية، حيث قُدرت المسروقات بمبلغ (60.000) ريال.

وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى فرع النيابة العامة.