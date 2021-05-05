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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يبحث استعدادات استضافة مصر لكأس العالم للجمباز الفنى

صدى البلد

عقد الدكتور أشرف صبحي اجتماعا موسعا مع رئيس  وأعضاء الاتحاد المصرى للجمباز وبحضور جميع المختصين وقيادات وزارة الشباب والرياضة وذلك لبحث كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمنافسات وفعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 حتى 7 يونيو 2021 بجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.


وأكد “صبحي”، ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير كافة المتطلبات الفنية والإدارية واللوجستية التى تضمن نجاح العملية التنظيمية للبطولة حرصًا على سمعة الدولة العالمية فى التنظيم والاستضافة لمختلف البطولات والأحداث الرياضية الإقليمية والعالمية.


وشدد على ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع المتطلبات الخاصة بالاتحاد الدولى للجمباز، فضلًا عن التنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية بالدولة فى مختلف مجالات والملفات المطلوبة لنجاح استضافة مصر لكأس العالم للجمباز.


كما استعرض الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصرى للجمباز، كافة الاستعدادات التى يجري تنفيذها حاليًا سواء فيما يتعلق بضوابط المنافسات والإجراءات الطبية وفنادق الإقامة والانتقالات.
 

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