مدبولي للمواطنين: أنت مسئول عن أسرتك وليس شخصك فقط

وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة للمواطنين مطالبا بأن يطبق الإجراءات الاحترازية وأن يكون مسئولا عن أسرته وليس شخصه فقط.

وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي أن لجنة الأزمة سوف تجتمع قبل انتهاء الفترة الأسبوعين حتى ننظر ونقيم الأمور والوضع الوبائي في مصر ونبحث أن يكون هناك احتياج لمد هذه الفترة أو من عدمه.

وأشار إلى أن الدولة لن تدخر أي جهد أو مال للتعامل مع هذه الجائحة مشيرا إلى أن الأزمة في طرفين المعادلة، الدولة بمؤسساتها والمواطن وبوعيه وإدراكه أن يحرص على صحته حتى نتمكن من أن نجتاز الموجة الثالثة.

وكان ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا لمتابعة الموقف الحالي لمعدل الإصابات بفيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الجائحة.

كما تابع نسبة الإشغال الحالي في أسرة الداخلي بالمستشفيات والرعاية وأجهزة التنفس الصناعي، وموقف توافر الاكسجين بالمستشفيات.