مدبولي : الدولة لا تتأخر في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه نحاول دعم العديد من الدول التي وصلت فيها الجائحة إلى مستوى الكارثة الإنسانية، مضيفا أن تمكنا من إدارة أزمة كورونا بطريقة إيجابية من خلال كل مؤسسات الدولة في ظل أزمة عالمية.



وأضاف مدبولي، في كلمة له في مؤتمر بشأن أزمة جائحة كورونا، مساء اليوم الأربعاء، أنه نقدم الشكر لكل الأطقم الطبية على جهودهم في جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الدولة لا تتأخر في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.



وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتيح اللقاح بالمجان ونعمل على إنتاج ٤٠ مليون جرعة.



وفي السياق نفسه أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الموجة الثالثة تتسم بتزايد الأعداد على مستوى العالم.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه وقعنا بروتوكولات التعاقد على توطين تصنيع احد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مضيفا أن مليون و٧٠٠ ألف غرامة على المواطنين بسبب عدم ارتداء الكمامة.