عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

6 قرارات جديدة من الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.. غلق المحال والمولات والكافيهات والسينمات الساعة 9 مساء.. و5 أيام إجازة عيد الفطر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الحكومة:

  • حظر اصطحاب الأطفال في صلاة العيد
  • إغلاق المنتزهات والحدائق والشواطئ إغلاقا كاملا
  • اقتصار صلاة العيد على المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة
  • حظر إقامة احتفالات أو مؤتمرات أو اجتماعات
  • إجازة عيد الفطر 5 أيام
  • غلق المحال والمولات والكافيهات والسينمات الساعة 9 مساءً
     

 

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا وذلك على هامش اجتماعها الذي عُقد اليوم.

 

وخلال المؤتمر الصحفي أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أمنت جميع المستلزمات الطبية والأدوية لمواجهة فيروس كورونا، كما تم تطوير وفتح جميع المستشفيات لتكون جاهزة لمواجهة الفيروس، لافتا أن كل مؤسسات الدولة تمكنت من إدارة أزمة كورونا في ظل الأزمة العالمية.

 

وأضاف "مدبولي" أنه تم شراء كم هائل من المعدات لتجهيز المستشفيات كما تم توفير الأكسجين لمواجهة الفيروس، موجها الشكر للمصنعين لتوفير الأكسجين الذي كانوا يعملوا به وتحويله إلى طبي.
وعن انتشار فيروس كورونا في محافظة سوهاج، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة عملت على توفير جميع الاحتياجات لمحافظة سوهاج في وقت سريع لتعامل مع انتشار الفيروس في المحافظة.

 

مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا حتى الآن
 

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة استطاعت تسجيل جميع اللقاحات الآمنة لإتاحة هذه اللقاحات لتوفيرها للمواطنين مشيرا إلى أن مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا حتى الآن.

 

وأضاف مدبولي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة كل المبالغ المالية المطلوبة لشراء لقاحات كورونا، مؤكدا أنه خلال شهر مايو سوف نحصل على ملايين الجرعات، موجها الشكر للأطقم الطبية بسبب التعامل مع الأزمة وتعريض حياة للأخطار في ظل مواجهة الفيروس.

 

وأشار رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة وقعت بروتوكولا للتعاقد على توطين تصنيع أحد اللقاحات المضاد لفيروس كورونا، وذلك لتصنيع اللقاح في مصر، مطالبا المواطنين بإتباع الإجراءات الاحترازية لعدم تطبيق الغرامات وغلق المنشآت، مؤكدا أن هناك عدم التزام من بعض المواطنين والمنشآت لافتا إلى  تحصيل  مليون و700 ألف غرامة على المواطنين حتى الآن لعدم ارتداء الكمامات.

 

وأشار إلى أن مع كل هذا إلا أن الحكومة قادرة على إدارة الأزمة، لكن سيتم اتخاذ عدد من القرارات خلال الفترة المقبلة.

 

مئات الآلاف من الشيش


قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه تم رصد مئات الآلاف من الشيش في المقاهي رغم حظرها، مضيفا: "هذا يعني أننا كمواطنين ليس لدينا وعي بأهمية الإجراءات، ومجرد عدم الاكتراث من فرد يكلف أسرته بالكامل الإصابة بهذا المرض".

 

إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الثالثة لكورونا


قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك مؤشرات  قد ظهرت ونتيجتها كان من الضروري اتخاذ إجراءات خلال الأيام المقبلة لمواجهة التكدس في أعداد المواطنين بحكم طبيعة المرحلة، وتحسبا مننا لهذه الظروف ولأننا لا نريد الوصول للحد الأقصى من طاقة المستشفيات، وبالتالي اعتبارا من الغد سيتم تطبيق هذه الإجراءات وحتى يوم 21 مايو.

 

وأكد رئيس الوزراء أنه على مدار الفترة السابقة تم التعامل بقوة مع جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة تعاملت على عدة محاور ، المحور الأول سلامة المواطنين ، والثاني هو الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري لاستدامة الأعمال ، ونجحنا في تحقيق التوازن مع هذين المحورين.

 

وأكد مدبولي اننا الان في الموجة الثالثة لانتشار فيروس كورونا مؤكدا أن الفيروس شديد الخطورة في عدد من الدول، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر من هذا الفيروس، مؤكدا أن مصر تدعم الدول في كارثة الموجة الثالثة. 

 

إغلاق المحال من الـ 9 مساءً
 

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه اعتبارا من غدٍ، الخميس، سيتم غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والمولات في التاسعة مساءً لمدة أسبوعين، للحد من التزاحم وفي نفس الوقت السماح بخدمة توصيل الخدمات للمنازل للمطاعم والمأكولات لما بعد هذه المدة، وحظر أي اجتماعات أو منشآت أو مهرجانت في أي منشآت فندقية حظرا كاملا.

 

إجازة عيد الفطر 5 أيام والصلاة في المساجد الكبرى
 

كشف الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء أنه تقرر اعتبار أجازة عيد الفطر من  الأربعاء  12 مايو وحتى الأحد 16 مايو.

 

وأكد "مدبولي" أنه تم التوافق على إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى، التي تقام فيها صلاة الجمعة، مطالبا بعدم اصطحاب الأطفال للمساجد لعدم الإصابة بفيروس كورونا .

كورونا اجازة عيد الفطر الحكومة مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حظر تجول

موضوعات متعلقة

منع إقامة الأفراح خلال الفترة المقبلة.. الحكومة تحسم الأمر

حظر تجول من الساعة 9 مساء.. الحكومة توضح الحقيقة.. فيديو

6 قرارات عاجلة تتخذها الحكومة لمحاصرة كورونا في العيد

الحكومة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن أزمة جائحة كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

رفقة زوجها.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام

ذروة كورونا خلال أيام ..خطة حكومية متكاملة للسيطرة على الموجة الثالثة

محمود صالح: طاهر الأصلح لإدارة اتحاد الكرة.. والونش وأشرف أفضل مدافعين

بعد الولادة.. سيدة تتفاجأ بأنها حامل في 9 أطفال بدلًا من 7

كاف يعلن حكام وموعد مباراة بيراميدز وأنيميا النيجيري في الكونفيدرالية

دعاء تسهيل الولادة .. 16 آية قرآنية لحفظ الأم وسلامة الجنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول خلال عيد الفطر

رئيس الوزراء: غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي التاسعة مساءً.. وإجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو

لا دخول لـ مصر الا بتحليل "PCR".. نرصد أبرز ما جاء في اجتماع رئاسة الوزراء اليوم

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

قضايا ساخنة.. محمود الخطيب يدعو مجلس الأهلي لإجتماع هام الجمعة

6 قرارات عاجلة تتخذها الحكومة لمحاصرة كورونا في العيد

الحكومة تكشف حقيقة إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.. قرارات جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ