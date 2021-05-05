بتكلفة 15 مليون جنية
محافظ الفيوم: إحلال وتجديد خط انحدار مياه الصرف الصحي بشارع بطل السلام
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً لمناقشة تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط انحدار مياه الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم، بتكلفة 15 مليون جنيه، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والعميد طه عبد التواب مدير ادارة مرور الفيوم، والسيد أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومسئولي تنفيذ المشروع.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الاجتماع تناول آليات تنفيذ المشروع، وأعمال رد الشيء لأصله، حيث يبدأ تنفيذ المشروع من رافع الصرف الصحي بجوار كلية طب أسنان بمنطقة البحاري، مرورا بعدد من الشوارع الجانبية، وصولاً لمشروع العمارت السكنية الجديدة بميدان الحواتم.
ومن جهته، أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن أعمال تنفيذ خط انحدار مياه الصرف الصحي بشارع بطل السلام تستغرق6 أشهر، وبطول 1700 متر بقطر 1000 ملي بدلاً من الخط القديم الذي يبلغ قطره 600 ملي، لافتاً الى أن تنفيذ المشروع الجديد يساعد على حل مشاكل الصرف الصحي بمناطق الشيخ حسن، ومصطفى باشا، ومنطقة العريان ، والحواتم، وحي الجون، والشيخا شفا ، وشارعي السنترال والبوسطة، فضلاً عن خدمة العمارات السكنية الجديدة بمشروع تطوير العاصمة.
خلال الاجتماع وجه محافظ الفيوم، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لسرعة إنجاز المشروع، وفتح محاور مرورية جديدة لتيسير الحركة المرورية، كما وجه رئيس مجلس المدينة بعقد ااجتماع عاجل مع مسئولي شركات المرافق لمراجعة مشروعات البنية التحتية من كهرباء، وتليفونات، ومياه بالمنطقة.
كما وجه المحافظ رئيس شركة المياه بسرعة انجاز الأعمال طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة، واعداد لافتة موضح بها أهداف المشروع، ومدة التنفيذ، بالإضافة الى رقم للشكاوى، فضلاً عن مراجعة رد الشيء لأصله مع المكتب الاستشاري للمحافظة وعرض تقرير كامل.