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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة وزوجها في زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية

درة و زوجها
درة و زوجها

نشرت الفنانة درة صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت درة في الصور مع زوجها من المتحف القومي للحضارة المصرية وهو ما أثار إعجاب متابعيها.


يذكر أن كشفت الفنانة درة عن كواليس التحضير لشخصيتها فى مسلسل “بين السما والأرض” المعروض في الموسم الرمضاني الحالي.


وقالت لـ"صدى البلد": “ظهرت محجبة وبماكياج بسيط جدا، والملابس المستخدمة بسيطة، وأحببت أن تكون الشخصية فيها ذوق ورقيّ، رغم أنها من الطبقة المتوسطة، أو فوق المتوسطة قليلا، وهي فئة لا نراها كثيرا في الدراما”.


العمل مأخوذ عن قصة للروائي نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائي، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف.

 

مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.

الفنانة درة انستجرام الفن التواصل الاجتماعي المتحف القومي للحضارة المصرية بين السما والأرض

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