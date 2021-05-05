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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سلطة الطيران تنظم ورشة عمل تدريبية للتعريف بمخاطر الاتجار بالبشر

وزارة الطيران
وزارة الطيران

 نظمت سلطة الطيران المدنى ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير شرعية الاتجار بالبشر للتعريف بجريمة الاتجار بالبشر، تحت رعاية وزير الطيران المدني الطيار محمد منار وفى ضوء حرص وزارة الطيران المدني على الإلتزام بتطبيق كافة التشريعات والتوصيات العالمية الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة فى مجال الطيران المدنى وعلي رأسها  منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو).


شارك في فعاليات هذه الدورة باسم عبد الكريم مساعد الوزير للعلاقات الدولية والتجارية والإعلام بالإنابة عن الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني و السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير شرعية الاتجار بالبشر، وعدد من المعنيين بقطاع الطيران المدني.

في بداية الورشة  التعريفية نقل باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران تحية وترحيب الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بالسادة الضيوف وجميع الحضور متمنيا أن تحقق الورشة التعريفية الأهداف المرجوة منها وتحقيق أكبر استفادة من المعلومات والنقاشات التي تتم خلال فاعليات الورشة التدريبية مؤكدا على التعاون والتنسيق المستمر بين قطاع الطيران المدني المصري والمنظمات واللجان الدولية والمحلية الخاصة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر  والتزام قطاع الطيران المدني المصري بكافة التعليمات والتوصيات الصادرة في هذا الشأن .


وأكد المهندس اشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني علي سلامة الحركة الجوية و تأمينها بما يكفل تحقيق أقصى معايير السلامة والأمان وفقاً لتعليمات الايكاو وأشار سيادته أن ورشة التدريب تضمنت أيضا محاضرة تعريفية عن تقييم سلوك وتهديدات الركاب في ظل مكافحة الاتجار بالبشر  واستعراض سبل تأمين السلامة الشخصية للركاب فضلاً عن العناصر التي يتعين مراعاتها من جانب أفراد الركب الطائر في حالة الاشتباه بواقعة الاتجار بالبشر وكيفية التعامل والتصرف معها  والاهتمام بتدريب أطقم الطائرة بالإجراءات الواجب اتباعها خلال التعامل مع هذه الحالات، وكذا أخذ كافة التدابير اللازمة وإتباع الإجراءات التي يتعين اتخاذها عند الهبوط بالتنسيق مع الجهات المعنية.


هذا وقد تناولت السفيرة نائلة جبر خلال المحاضرة جهود اللجنة الوطنية في مكافحة الجريمة،  والإطار القانوني الوطني الخاص بها والمنظومة الوطنية لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وتوجهت بالشكر في كلمتها للطيار محمد منار وزير الطيران المدني علي رعاية سيادته لتنظيم هذه الفاعلية ودعوة اللجنة الوطنية  للمشاركة في تنظيم هذه الورشة. وأشادت بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في التعامل مع قضية جريمة الاتجار بالبشر.

 

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