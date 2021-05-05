محافظ الفيوم: نعمل للتيسير على المواطنين في اشتراطات البناء الجديدة.. فيديو

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه بالأمس صدر قرار باشتراطات البناء الجديدة في المحافظة مؤكدا أنه تم وجود عناصر مدربة للتدريب على المنظومة الجديدة.

وأضاف الأنصاري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم عبر فضائية إكسترا نيوز أنه يعمل على التيسير على المواطنين.

وتابع محافظ الفيوم أنه مع عودة البناء مرة أخرى، ومن المتوقع أن تزداد الطلبات من المواطنين لمعرفة اشتراطات البناء والعمل على تطبيقها.

وأشار الأنصاري إلى أن المواطن يتقدم بطلب للترخيص على بناء عقار على قطعة أرض ويكون معه مستندات ما يثبت ملكيتها وعرفة المساحة الإجمالية للأرض ووجود مهندس مختص ووجود اشتراطات عليه الالتزام بها .