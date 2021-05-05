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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تفتيح المناطق الحساسة بـ الليز.. 3 طرق مختلفة

تفتيح المناطق الحساسة
تفتيح المناطق الحساسة

أصبحت علاجات تفتيح المناطق الحساسة وداخل الفخذين أكثر شيوعًا بشكل متزايد وهي منطقة تسعى العديد من النساء إلى تغييرها.

تبيض المناطق الحساسة لإزالة الأنسجة ذات اللون الداكن في هذه المنطقة الحميمة ، منتشر في أوروبا والشرق الأوسط، على مدى السنوات القليلة الماضية ، كانت عملية تفتيح المناطق الحساسة من المجالات التي تحظى باهتمام متزايد في علاج النساء في المملكة المتحدة.

يميل العديد من المرضى ، بغض النظر عن العرق ، إلى تطوير مناطق فرط تصبغ في أجسامهم ، بما في ذلك الوجه والعنق والصدر والإبط والظهر، والمناطق الحساسة هي المنطقة الأحدث والأكثر طلبًا لتبييض البشرة وتفتيح اللون في هذه المنطقة من الجسم.

 

 

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تفتيح المناطق الحساسة بالليزر تجربتي


إحدى الطرق الثورية حقًا التي طورتها Mesoestetics ، صانعو Cosmelan لعلاج كلف الوجه ، هي طريقة ديرماميلان الحميمة لتقليل التصبغ في المناطق الحساسة الخارجية، 70٪ من النساء تمت إزالة شعر الجسم غير المرغوب فيه ، ويتم إزالة الشعر بالليزر في كثير من النساء، المنطقة الأكثر شيوعًا لإزالة الشعر غير المرغوب فيه عند النساء هي المناطق الحساسة نظرًا لأن هذه المنطقة الخاصة تمثل اهتمامًا تجميليًا للعديد من النساء ، فليس من المستغرب أن هذه المنطقة الحميمة لديها طلب متزايد على علاجات إزالة التصبغ ومكافحة الشيخوخة.

وتحدث عملية الشيخوخة في المناطق الحساسة والعجان والمناطق المجاورة بنفس الطريقة مثل باقي الجسم مع تقدم العمر ، يحدث فقدان للكولاجين والإيلاستين وثبات الجلد، وتأثير آخر للشيخوخة هو فرط تصبغ الجلد أو سواده ، بما في ذلك الجلد حول المناطق الحساسة الخارجية ومنطقة الفخذ الداخلية، يحدث فرط التصبغ نتيجة الشيخوخة والاستعداد الوراثي والتغيرات الهرمونية، الأفراد ذوو النمط الضوئي من النوع الرابع أو الأكثر قتامة ، لديهم انتشار متزايد لفرط تصبغ، تؤدي زيادة نشاط الإستروجين أيضًا إلى زيادة التيروزيناز الذي يزيد من إنتاج الميلانين ويؤدي إلى فرط تصبغ.

من جربت تفتيح المناطق الحساسة

هناك أيضًا عوامل خارجية تؤدي إلى تغميق لون المناطق الحساسة تشمل هذه العوامل الخارجية الجلد الجاف ، وبعض الأدوية ، وعدم التوازن الهرموني ، والاحتكاك ، أو الاستخدام المتكرر للسراويل الضيقة والملابس الداخلية. 

كل هذه العوامل الخارجية يمكن أن تسبب تغميق الفخذين، سبب شائع آخر لتسمير البشرة هو إزالة الشعر عن طريق إزالة الشعر بالشمع أو التهاب الجريبات الناتج ، والذي يمكن أن يسبب تفاعلًا التهابيًا يؤدي إلى تغميق الجلد وإنتاج كمية متزايدة من الميلانين.

أحدث طريقة لتصحيح التصبغ وتحسين جودة الجلد في المناطق الحساسة ، هي العلاج الحميم للجلد المتوسط، يجمع هذا العلاج بين تأثير إزالة التصبغ وتأثيرات مكافحة الشيخوخة في علاج واحد، والنتيجة هي تحسن في كل من تلون الجلد وتورم الجلد، علاج ديرماميلان الحميم ، المصنوع من قبل الميزوستتيك ، يعالج المناطق الحساسة.

 

الليزر الكربوني لعلاج المناطق الحساسة


التقشير الكربوني بالليزر هو إجراء سريع وغير مؤلم للمساعدة في تحسين مظهر الجلد .

يستخدم بشكل أساسي من قبل الأشخاص ذوي البشرة الدهنية وحب الشباب والمسام المتضخمة أو المسدودة، هذا العلاج مفيد أيضًا إذا بدأت في رؤية آثار أضرار أشعة الشمس على بشرتك.

التقشير الكربوني بالليزر ليس متاحًا للجميع، في هذه المقالة ، سنتطرق إلى فوائد وفعالية هذا الإجراء حتى تتمكن من تحديد أفضل ما إذا كان هذا العلاج هو العلاج المناسب لك.

إليك ما يمكن أن تتوقعه من تقشير الكربون بالليزر النموذجي:

سينشر طبيبك طبقة من الكربون السائل على وجهك، يمتص الكربون الزيت والأوساخ وخلايا الجلد الميتة من أعماق المسام.


ستنتظر حوالي 10 دقائق حتى يجف الكربون السائل.

بعد أن يجف الكربون ، سيعطيك طبيبك واقيًا للعين لحماية عينيك من الليزر.


سيقوم طبيبك بتمرير ليزر ، مثل Nd: YAG ، على الجلد في بيئة منخفضة الطاقة. يؤدي هذا إلى تسخين الكربون ، وربطه بالبشرة.


إذا كانت بشرتك حساسة للغاية أو بقع داكنة مثل الكلف ، فقد يوصي طبيبك بتخطي خطوة التسخين.

 يعمل الليزر أيضًا على تسخين الأنسجة تحت الجلد ، مما يعزز الكولاجين ويملأ الخطوط الدقيقة.
في بيئة طاقة أعلى ، سيتم استخدام الليزر لتفتيت الكربون السائل إلى جزيئات صغيرة.


يعمل مبخر الدخان المتصل بالليزر على إزالة الكربون بالإضافة إلى الحطام والشوائب التي يحتوي عليها.


قد الطبيب أيضا تطبيق مرطب ترطيب و اقية من الشمس لبشرتك بعد العلاج.

 

المصدر healthline

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