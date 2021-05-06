كل ما تريد معرفته عن طرق الاستثمار في البورصة وشراء الأسهم وتحقيق الأرباح.. فيديو

يسعى الكثيرون لتنوع مصادر الاستثمار في الأموال، حتى يكون هناك أكثر من مصدر دخل، لمواجهة أي مشكلة في أحد تلك المصادر، ومن أهم تلك المصادر الاستثمار في البورصة، والتي رغم جهل الكثيرين بكيفية الربح منها، إلا أنها ركن هام للباحثين عن الربح المادي.

يستعرض صدى البلد خلال التقرير التالي عبر عدة فيديوهات متخصصة عدة موضوعات رئيسية تساعد في فهم معنى الاستثمار ومزايا وكيفية الاستثمار وخطوات الاستثمار في البورصة علاوة على شرح مبسط لكيفية الادخار والاستثمار التراكمي طويل الاجل من خلال وثائق صناديق المؤشرات المتداولة.

وتنشر البورصة تباعا حلقات وفيديوهات توسع من درجة معرفة الناس بمزيد من المسائل والموضوعات المتعلقة بكيفية الاستثمار في البورصة، وتأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود ادارة البورصة الرامية لرفع مستويات وعي ومعرفة المجتمع بأساسيات الاستثمار في البورصة.

أساسيات الاستثمار في البورصة وأسواق رأس المال

الاستثمار في البورصة من أفضل الوجهات الهامة للاستثمار، حيث إن تقلب الأسعار يعمل على منح المستثمر الفرصة الأكبر لتحقيق الأرباح، ولهذا يعتبر الاستثمار في البورصة الطريق الأفضل إلى العمل الحر، وبالتالي ربح المزيد من الأموال، فتابع ما يلي للتعرف على المزيد عن البورصة، والتعرف على كيفية اختيار الأسهم المناسبة للبيع والشراء.

خطوات الاستثمار وأنواع المستثمرين في البورصة وكيفية فتح حساب في البورصة المصرية في نقاط محددة يكون كالتالي:-

التعلم وزيادة الخبرة بأسواق المال

اختيار شركة الوساطة

عقد التداول مع شركة الوساطة

التكويد

إيداع المبلغ الذي ستقوم باستثماره

استلام اسم المستخدم والرقم السري للتداول

مزايا الاستثمار في البورصة والادخار التراكمي

يقدم الاستثمار في البورصة مجموعة من الفوائد للأفراد والمنشآت، وتلخص هذه الفوائد وفقا للنقاط الآتية:

- الاستفادة من نمو الاقتصاد وأرباح المنشآت:

إن النمو في القطاع الاقتصادي يساهم في إنتاج الدخل الذي يؤدي إلى تعزيز الطلب على المنتجات، وينتج عن ذلك ارتفاع في قيمة الإيرادات النقدية الخاصة في الشركات.

- سهولة الشراء:

أي أنه من الممكن أن يشتري المستثمر الأوراق المالية والأسهم بطريقة سهلة عن طريق وجود وسيط أو محلل مالي، أو من خلال الاعتماد على شبكة الإنترنت.

- الحصول على المال

والذي يتم من خلال تطبيق طريقتين، هما شراء الأوراق المالية ضمن أسعار منخفضة، ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة، ويعد هذا التصرف من التصرفات السائدة عند غالبية المستثمرين الذين يطمحون إلى الاستفادة من أرباح الشركات التي تنمو أسعار أسهمها مع مرور الوقت.

فيمات يفضل العديد من المستثمرين الحصول على المال من خلال شراء أسهم الشركات التي تقدم لهم أرباحا مالية؛ لأنّها تحقق نموًا معتدلًا.

- سهولة البيع:

من الخصائص أيضا للاستثمار في البورصة أنه إذا كان المستثمر بحاجة للحصول على المال من الممكن بيع بعض الأسهم الخاصة به في أي وقت، ولكن نتيجة لتقلب أسعار الأوراق المالية قد تظهر المخاطرة في تحمل الخسارة بسبب عملية البيع تلك.

اتعلم بورصة| إزاي نحدد أهدافنا الاستثمارية ونختار السمسار؟

الأهداف الاستثمارية تنقسم لشقين، طويل الأجل وقصير الأجل، وذلك تزامنا مع حجم الأموال التي سيتم الاستثمار بها، حيث إن كل تفصيلة في ذلك تغير من واجهتنا في اختيار السمسار الذي سننتقيه لإجراء تعاملاتنا المالية من خلاله.

وعندما تقرر ان تستثمر في البورصة بنفسك ولديك القدرة والرغبة في اتخاذ قراراتك ومتابعة تعاملاتك بنفسك لابد أن تتعامل خلال شركة سمسرة تنفذ لك أوامرك الاستثمارية، وعليك انتقاء إحدى شركات السمسرة المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يوجد ثلاثة انواع وهي :- (شركات السمسرة- شركات ادارة المحافظ - صناديق الاستثمار).