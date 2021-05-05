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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا وسوريا على رأس مباحثات بوتين وأردوغان

الرئيس الروسي ونظيره
الرئيس الروسي ونظيره التركي

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث بحثا خلالها عددا من القضايا الدولية الملحة.

 

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال الكرملين إن بوتين بحث هاتفيا مع أردوغان، قضايا التسوية في قره باج، بما في ذلك في سياق أنشطة المركز الروسي التركي للسيطرة على وقف إطلاق النار هناك وجميع الأعمال العدائية في منطقة النزاع.

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كما ناقش الطرفان الوضع في سوريا، لافتين إلى التعاون البناء بين البلدين من أجل تسوية الأزمة السورية.

 

وأعرب الجانبان عن نية بذل المزيد من التنسيق والتعاون من أجل دفع الحوار بين الأطراف السورية في إطار اللجنة الدستورية، فضلا عن ضرورة مكافحة الجماعات الإرهابية وملاحقة فلول الجماعات الإرهابية في بعض الأراضي السورية.

 

وبحث الزعيمان الوضع في ليبيا، واتفقا على مواصلة دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز وحدة البلاد، مع مراعاة مصالح القوى السياسية الرئيسية.

 

كما ناقش الطرفان سبل مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث "تم التأكيد على استعداد الجانب الروسي لبناء تعاون عملي في هذا الاتجاه، وعلى وجه الخصوص، وابتداء من هذا الشهر، في مجال توريد اللقاح الروسي سبوتنيك v فضلا عن إمكانيات الإنتاج المشترك للقاح سبوتنيك V في الشركات التركية".

روسيا سوريا تركيا فلاديمير بوتين رجب طيب أردوغان ليبيا

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