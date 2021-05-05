القطارات الروسية

عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو يوضح ان مصر تسلمت دفعة جديدة من القطارات الروسية التى تم الاتفاق عليها من قبل بين الحكومة المصرية و الروسية.



و قد كشف مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديد عبر قناة روسيا اليوم عن وصول دفعة جديدة من عربات القطارات الروسية عبر ميناء الاسكندرية وذلك ضمن صفقة والتى تعد الأكبر فى تاريخ السكك الحديد المصرية و التى أبرمت مع شركة روسية .



و قال وزير النقل كامل الوزير ,إن عدد العربات التى تسلمتها مصر حتى الان بلغ اكثر من 350 عربة قطار مؤكدا أن مصر وقعت عقدا مع شركة ترانسماش الروسية لتصنيع و توريد 1300 عربة و التى تشمل 800 عربة مكيفة و 500 منها درجة ثالثة و هى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب للمرة الاولى و تبلغ قيمة الصفقة مليار و 16 مليونا و 50 ألف يورو .



