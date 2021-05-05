علي جمعة: ابن عطاء الله السكندرى كان فقيها صوفيا

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن سيدنا ابن عطاء الله السكندرى كان فقيهًا صوفيًا، نشأ في أسرة مشتغلة في العلوم الشرعية فكان فى صباه منكباً على دراسة الحديث والفقه والأصول بالإضافة لعلم الكلام والفلسفة.

وأضاف الدكتور على جمعة، خلال برنامج «مصر أرض الصالحين»، المذاع على القناة الأولى، أن ابن عطاء الله السكندرى كان كل هدفه في الحياة أن يبلغ منزلة جده لوالده الذى كان فقيهاً معروفًا في عصره، ولذلك اجتهد في تلقى العلم خلال فترة شبابه.

وواصل: أن ابن عطاء الله السكندرى حدثت له نقطة تحول عندما انتقل بالمرسى أبو العباس فدخل في طريق التصوف فاتقنه معه مع بقائه على فقه، مشيرًا إلى أن كلا منهما – ابن عطاء السكندرى والمرسى أبو العباس – أضاف للآخر.

وأشار إلى ابن عطاء الله السكندرى كان لا يحب المرسى أبو العباس في أول الأمر حتى قال له شخص تعالى قابله فلما قابله، توطدت العلاقة بينهما.

ونوه بأن أبو عطاء الله السكندرى حينئذٍ أصبح نبوغه يظهر وبدأ يعلم ويعطى دروسًا، مشيرًا إلى أن ابن عطاء الله السكندرى صاحب أبو العباس المرسى حتى توفى، ثم بدأ ينتقل إلى القاهرة حتى مات في عام 709 هجريًا.

وفي حلقة سابقة، أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن سيدنا يوسف عليه السلام عندما دخل مصر وأقام بها قال: اللهم إنى غريب فحببها إلى وإلى كل غريب، فامتدت دعوة يوسف واستجاب الله له فلم يدخل مصر غريب إلا أحب المقام بها ، داعيا الله أن يحبب مصر للناس أجمعين.

ولفت إلى أن المرسى أبو العباس، هو التلميذ المختار الذى ورث سر شيخه أبو الحسن الشاذلى، وظهرت عليه مبكرا علامات النبوغ فأجاد القراءة والكتابة والحساب وهو صغير، وحفظ القرآن كاملا في عام واحد وتعلم فن التعامل والاخلاقيات والتجارة وتتلمذ على يد أبى الحسن الشاذلى حتى صار زوجا لابنته وتلميذا مخلصا وتابعا فريدا.

وأكمل: قال أبو الحسن الشاذلى للمرسى أبو العباس: "يا أبا العباس ما صحبتك إلا أن تكون أنت أنا وأنا أنت وقد كان "، كما قال المرسى أبو الحسن لما دخلنا للشيخ أبو الحسن الشاذلى قال "حصلت على خليفة الزمان وسألنى على اسمك وذكرت له اسمى ونسبى وقال لى لقد رفعت إلى منذ عشر سنين".