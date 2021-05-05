عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: ابن عطاء الله السكندرى كان فقيها صوفيا

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن سيدنا ابن عطاء الله السكندرى كان فقيهًا صوفيًا، نشأ في أسرة مشتغلة في العلوم الشرعية فكان فى صباه  منكباً على دراسة الحديث والفقه والأصول بالإضافة لعلم الكلام والفلسفة.

 

وأضاف الدكتور على جمعة، خلال برنامج «مصر أرض الصالحين»، المذاع على القناة الأولى، أن ابن عطاء الله السكندرى كان كل هدفه في الحياة أن يبلغ منزلة جده لوالده الذى كان فقيهاً معروفًا في عصره، ولذلك اجتهد في تلقى العلم خلال فترة شبابه.

 

وواصل: أن ابن عطاء الله السكندرى حدثت له نقطة تحول عندما انتقل بالمرسى أبو العباس فدخل في طريق التصوف فاتقنه معه مع بقائه على فقه، مشيرًا إلى أن كلا منهما – ابن عطاء السكندرى والمرسى أبو العباس – أضاف للآخر.

 

كيف تُحيي الحائض ليلة القدر؟.. 6 عبادات جائزة شرعا

كيف أستدل على ليلة القدر 2021؟ تحراها الليلة بـ 10 علامات

وأشار إلى ابن عطاء الله السكندرى كان لا يحب المرسى أبو العباس في أول الأمر حتى قال له شخص تعالى قابله فلما قابله، توطدت العلاقة بينهما.

 

ونوه بأن أبو عطاء الله السكندرى حينئذٍ أصبح نبوغه يظهر وبدأ يعلم ويعطى دروسًا، مشيرًا إلى أن ابن عطاء الله السكندرى صاحب أبو العباس المرسى حتى توفى، ثم بدأ ينتقل إلى القاهرة حتى مات في عام 709 هجريًا.

 

وفي حلقة سابقة، أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن سيدنا يوسف عليه السلام عندما دخل مصر وأقام بها قال: اللهم إنى غريب فحببها إلى وإلى كل غريب، فامتدت دعوة يوسف واستجاب الله له فلم يدخل مصر غريب إلا أحب المقام بها ، داعيا الله أن يحبب مصر للناس أجمعين.

 

ولفت إلى أن المرسى أبو العباس، هو التلميذ المختار الذى ورث سر شيخه أبو الحسن الشاذلى، وظهرت عليه مبكرا علامات النبوغ فأجاد القراءة والكتابة والحساب وهو صغير، وحفظ القرآن كاملا في عام واحد وتعلم فن التعامل والاخلاقيات والتجارة وتتلمذ على يد أبى الحسن الشاذلى حتى صار زوجا لابنته وتلميذا مخلصا وتابعا فريدا.

 

وأكمل: قال أبو الحسن الشاذلى للمرسى أبو العباس: "يا أبا العباس ما صحبتك إلا أن تكون أنت أنا وأنا أنت وقد كان "، كما قال المرسى أبو الحسن لما دخلنا للشيخ أبو الحسن الشاذلى قال "حصلت على خليفة الزمان وسألنى على اسمك وذكرت له اسمى ونسبى وقال لى لقد رفعت إلى منذ عشر سنين".

 

علي جمعة الدكتور علي جمعة ابن عطاء الله السكندرى المرسي أبو العباس مصر أرض الصالحين

ترشيحاتنا

قرار جديد بشأن السفينة إيفرجيفن.. وخبير بحري: لا يعترض عليه الإ مغرض

رفقة زوجها.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام

ذروة كورونا خلال أيام ..خطة حكومية متكاملة للسيطرة على الموجة الثالثة

محمود صالح: طاهر الأصلح لإدارة اتحاد الكرة.. والونش وأشرف أفضل مدافعين

بعد الولادة.. سيدة تتفاجأ بأنها حامل في 9 أطفال بدلًا من 7

كاف يعلن حكام وموعد مباراة بيراميدز وأنيميا النيجيري في الكونفيدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول خلال عيد الفطر

رئيس الوزراء: غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي التاسعة مساءً.. وإجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو

لا دخول لـ مصر الا بتحليل "PCR".. نرصد أبرز ما جاء في اجتماع رئاسة الوزراء اليوم

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

قضايا ساخنة.. محمود الخطيب يدعو مجلس الأهلي لإجتماع هام الجمعة

الحكومة تكشف حقيقة إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات

6 قرارات عاجلة تتخذها الحكومة لمحاصرة كورونا في العيد

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.. قرارات جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ