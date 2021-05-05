بريطانيا تسجل ارتفاعا جديدا في وفيات كورونا

أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و27 حالة وفاة بالفيروس.

يأتي ذلك في ارتفاع جديد للوفيات بكورونا في بريطانيا، حيث أظهرت الأرقام أن المملكة المتحدة سجلت حالة وفاة واحدة فقط بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة مع 1649 حالة إصابة جديدة فقط، في انخفاض كبير في الحالات وفي أعداد الوفيات، وفق ماذكرت صحيفة ذا ميرور البريطانية.

قالت الصحيفة إن هذا الرقم أقل من 14 حالة وفاة و 1671 إصابة التي تم الإعلان عنها أمس.

لكن لفتت الصحيفة إلى إنه على الرغم من أن أرقام Covid اليوم الاثنين تميل إلى أن تكون أقل، بسبب الانخفاض الفعلي في الحالات المصابة، إلا أن الانخفاض كذلك يعزى إلى التأخر في تقارير البيانات التي يتم الإعلان عنها بعد عطلات نهاية الأسبوع.

وذكرت أن وفاة اليوم هي أدنى عدد من الحالات التي يتم تسجيلها في البلاج منذ 30 أغسطس الماضي، عندما تم تسجيل حالة وفاة واحدة أيضًا في ذلك التاريخ.

كانت المرة الوحيدة التي انخفض فيها الرقم في 30 يوليو - عندما لم تسجل وفيات - وكان ذلك في بداية جائحة كورونا.