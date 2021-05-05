محمود صالح: الأهلي تأثر برحيل عبدالله السعيد.. ورمضان صبحي أخطأ

علق محمود صالح لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على قرار رمضان صبحي بالرحيل عن الأهلي الفترة الماضية.

وقال محمود صالح عبر برنامج "النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إنه لو كان مكان رمضان صبحي سيفضل البقاء في الأهلي، رغم الماديات الكبيرة المعروضة من جانب بيراميدز".

وأضاف:" رمضان صبحي تأثر فنيا بعد رحيله عن الأهلي، وتواجده سيضمن مكانه في التشكيل الأساسي للمنتخب المصري".



وواصل: " رحيل عبدالله السعيد أثر على الاهلي بشكل ملحوظ لفترة كبيرة".

وأوضح ان رحيل احمد فتحي لن يؤثر على الأهلي بسبب كبر سنه، ووجود بديل قوي مثل محمد هاني".