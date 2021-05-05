بعد الولادة.. سيدة تتفاجأ بأنها حامل في 9 أطفال بدلًا من 7

أصبحت امرأة أما لتسعة أطفال بدلًا من 7 أطفال، حيث فوجئ الأطباء خلال الولادة أن هناك 9 أطفال في رحمها وليس 7 كما كان من المقرر لها من بداية حملها، حيث فقد الأطباء اثنين من أطفالها في الرحم لم يظهروا خلال خضوعها للموجات فوق الصوتية طوال فترة الحمل، لـ تفاجأ “سيسي” بعد الولادة أنها حامل في 9.

لفتت حالة الأم "حليمة سيسي" البالغة من العمر 25 عامًا ، من مالي ، أنظار الجميع في دولتها الواقعة في غرب إفريقيا عندما أنجبت أطفالها التسعة عبر عملية قيصرية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

كان يعتقد الأطباء في الأصل أن الأم "سيسي" ستولد سبعة أطفال بعد أن خضعت للتصوير بالموجات فوق الصوتية، وقد كانت حالتها الصحية تتطلب رعاية كاملة وشاملة، لذلك تم نقلها جواً إلى المغرب للحصول على رعاية متخصصة في مارس وهذا هو المكان الذي ولدت فيه.

وقالت وزيرة الصحة في مالي "فانتا سيبي": "المواليد الجدد هم خمس فتيات وأربعة أولاد والأم كلهم ​​بخير"، وقد غاب الأطباء عن اثنين من أطفال السيدة "سيسي" في فحوصات الموجات فوق الصوتية.

وتعد حالات التوائم المتعددة نادرة للغاية، وغالبًا ما تعني المضاعفات الطبية المرتبطة بالولادات المتعددة أن بعض الأطفال لا يصلون إلى فترة الحمل الكاملة، ويموتون.

قد كانت أول مجموعة مسجلة من التوائم كانت في سيدني في عام 1971 ، مع ولدين ميتين ولم ينج أي من الأطفال أكثر من أسبوع، وبالمثل في حالة أخرى في ماليزيا، في عام 1999 ، مات جميع الأطفال التسعة بعد الولادة بوقت قصير.