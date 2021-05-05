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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

قرارات رئيس الوزراء

ذروة كورونا خلال أيام ..خطة حكومية متكاملة للسيطرة على الموجة الثالثة

كورونا
كورونا

مع التزايد المستمر في أعداد إصابات فيروس كورونا التاجي ، تسعى الحكومة جاهدة في اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمحاولة منع تفشي الموجة الثالثة من كورونا، والتي انتشرت بشكل سريع وقوي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وظهرت أولاً في أوروبا حتى وصلت مصر مؤخراً . 

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زياد أعلنت منذ شهرين أن ذروة فيروس كورونا المتحور ستكون في شهر أبريل ومايو ، بالتزامن مع شهر رمضان و عيد الفطر وهو ما حدث بالفعل بالنظر إلى التقارير الطبية اليومية التي ترصد أعداد المصابين . 

وبشكل يومي يزداد العدد وهو ما يمكن اعتباره إشارة إلى وقوع ذروة كورونا خلال الأيام المقبلة في شهر مايو والتي تضمن أسبوع العيد نظراً للتجمعات والعادات التي يقوم بها المصريون في هذه المناسبات. 

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس اليوم  اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا،لمتابعة الموقف الحالي لمعدل الإصابات بفيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الجائحة.

قرارات الحكومة اليوم

العديد من القرارات الصارمة أعلنها اليوم رئيس الوزراء لمواجهة الموجة الثالثة لكورونا، بدءاً من الغد وحتى 21 مايو ، كان أول تلك القرارات أنه اعتبارا من الغد مواعيد غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والمولات التاسعة مساءً، للحد من التزاحم وفي نفس الوقت السماح بخدمة توصيل الخدمات للمنازل للمطاعم والمأكولات لما بعد هذه المدة، وحظر أي اجتماعات أو منشآت أو مهرجانات في أي منشآت فندقية حظرا كاملا.

وأكد مدبولي أن إجازة عيد الفطر ستكون ٥ أيّام تبدأ من  يوم الأربعاء ١٢ مايو  حتى الأحد ١٦ مايو وسيكون هناك غلق كامل المنتزهات والشواطئ والسينمات خلال إجازة عيد الفطر. 

كما أعلن رئيس الوزراء حظر أي احتفالات أو مؤتمرات أو اجتماعات في جميع الأماكن، و إقامة صلاة العيد فقط في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة و حظر اصطحاب الأطفال أثناء صلاة العيد ، وكذلك غلق الكافيهات والسينمات والمولات في التاسعة مساءً بدءاً من الغد. 

إصابات فيروس كورونا مصطفى مدبولي قرارات الحكومة اجازة عيد الفطر صلاة العيد

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