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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هتلاقينا في ضهرك.. رسالة دعم من الاهلي لـ كريم نيدفيد بعد عودته للفريق

صدى البلد

وجه النادي الاهلي رسالة دعم لـ كريم نيدفيد نجم فريق الكرة الاول بالنادي عقب عودته من إصابته  طويله وقرب عودته لتشكيل الفريق الاساسي

ونشر الحساب الرسمي لـ الاهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” فيديو لـ نيدفيد خلال مران الفريق 

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وعلق : " وقت ما بنحتاجك كنا دايماً بنلاقيك والنهاردة انت اللي محتاجنا وهتلاقينا في ضهرك" #مستنيينك_يا_نيدفيد "

شارك كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من المران الجماعي للمرة الأولى بعد تعافيه من إصابته التي تعرض لها وأبعدته عن الوجود مع الفريق في التدريبات الجماعية الفترة الماضية.

وشارك نيدفيد في جزء من المران الجماعي اليوم، وفقًا للبرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وخضع نيدفيد لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة وخضوعه لجراحة في الركبة، واطمأن الجهاز الطبي على حالة اللاعب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وبدأ اليوم المشاركة في جزء من التدريبات.

الأهلى نادي الأهلي كريم نيدفيد النادي الأهلي لأهلي

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