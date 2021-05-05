هل تشمل إجازة عيد الفطر الـ 5 أيّام القطاع الخاص.. مصادر حكومية تجيب

أكدت مصادر حكومية أن قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بشأن إجازة عيد الفطر المبارك المقررة ٥ أيّام سوف تشمل القطاع الخاص أيضا وليس العاملين بالجهاز الإداري للدولة فقط.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة أن قرار غلق المطاعم يشمل أيضا المطاعم بالمراكب العائمة وأيضا عدم إقامة أي حفلات بهذه المراكب، مؤكدا أن هذا القرار جاء بعد عدم التزام أصحاب الكافيهات والمطاعم بالإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة للرواد.

وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن لجنة الأزمة اتخذت عددا من القرارات وسوف تطبق من غد حتى ٢١ مايو الجاري، لافتا إلى أن هذا لعدم انتشار الفيروس.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إجازة عيد الفطر ستكون ٥ أيّام تبدأ من يوم الأربعاء ١٢ مايو حتى الأحد ١٦ مايو، وسيكون هناك غلق كامل للمتنزهات والشواطئ والسينمات خلال إجازة عيد الفطر.



وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا لمتابعة الموقف الحالي لمعدل الإصابات بفيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الجائحة.