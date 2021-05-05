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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحضري ينعى مدحت فقوسة بكلمات مؤثرة

صدى البلد

نعى عصام الحضري مدرب حراس مرمى سيراميكا كليوباترا، مدحت فقوسة نجم الكرة المصرية الذي توفي صباح اليوم، الأربعاء، عقب صراع مع المرض.

 

وكتب عصام الحضري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “البقاء لله وخالص التعازي في وفاة صاحب القلب الطيب خفيف الظل أسطورة نادي المصري البورسعيدي كابتن مدحت فقوسة”. 

 

ودعا عصام الحضري للراحل "ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته وخالص التعازي لكل اسرته وكل محبيه في بورسعيد ومصر".

 

كان اتحاد الكرة أصدر عبر موقعه الرسمي بيانا نعى خلاله مدحت فقوسة نجم الكرة المصرية الأسبق.

 

وجاء بيان الجبلاية على النحو التالي:

 

ينعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد بمزيد من الحزن والأسى الكابتن مدحت فقوسة المدرب الوطني وأحد نجوم بورسعيد الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة حافلة بالعطاء لكرة القدم لاعبا ومدربا.

 

كما يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص التعازي لجماهير الكرة ببورسعيد ولمجلس إدارة النادي المصري وأعضائه وجماهيره داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون".

النادي المصري عصام الحضري أحمد مجاهد سيراميكا كليوباترا

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