محمود صالح: طاهر الأصلح لإدارة اتحاد الكرة.. والونش وأشرف أفضل مدافعين

قال محمود صالح لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن محمود طاهر رئيس الأهلي السابق قادر على تولي رئاسة اتحاد الكرة.

وأضاف صالح عبر برنامج "النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، أن محمود طاهر يصلح لرئاسة الاتحاد المصري في الفنرة المقبلة، لأنه يمتلك خبرة كبيرة في المجال الإداري.

وتابع:" طاهر أبو زيد من العناصر الجيدة في الوسط الرياضي القادر على تولي رئاسة اتحاد الكرة".

وعن أفضل مدافع في الدوري، قال إن محمود الونش وأيمن أشرف أفضل مدافعين في مصر في الوقت الحالي"

وواصل: "محمد شريف أفضل مهاجم في مصر في الوقت الحالى، ولكن أتمنى الاستمرار له في الفترة المقبلة"