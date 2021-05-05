محافظ أسوان يستقبل أسرة المهندس علي أبو القاسم

في لفتة إنسانية وأبوية ووسط الأجواء الرمضانية للشهر الفضيل استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السيدة ابتسام سلامة زوجة المهندس علي أبو القاسم وأطفالها الثلاثة حيث أشار اللواء أشرف عطية خلال اللقاء إلى أن هناك دعما متواصلا من الوزارات والجهات المعنية لقضية المهندس علي أبو القاسم في القضية المتهم فيها بالمملكة العربية السعودية.

وأكد اللواء أشرف عطية على تقديم المحافظة لكافة أوجه الدعم والمساندة لأسرته ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن قضية المهندس علي أبو القاسم ، ومن جانبها عبرت السيدة إبتسام سلامه عن شكرها لمحافظ أسوان لتواصله المستمر وجهوده لعودة زوجها لأبنائه.

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وكان واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة داخل القرى والمناطق النائية بزيارة قرية العطوانى التابعة لمركز إدفو على مسافة 110 كم لمشاركتهم وجبة الإفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك بالمضيفة الرئيسية ترافقه قافلة مساعدات غذائية تضم وجبات جاهزة وكراتين تشمل السلع الأساسية والإستهلاكية.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن هذه الجولات التفقدية داخل القرى وخاصة المدرجة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل للريف المصرى " حياة كريمة " تهدف للتواصل المباشر مع هموم وطموحات المواطن الأسوانى في كل شبر من المحافظة بإعتبار ذلك من أولويات الأجندة التنفيذية للمحافظ.

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أن الجولة التفقدية شملت متابعة رفع كفاءة مشروع الصرف الصحى بالقرية والذي يتضمن محطة الرفع وأخرى للمعالجة ، بجانب خط الطرد والشبكات ، وهو الذى يتوازى مع مشروعات المبادرة الرئيسية لتطوير الريف المصرى ( حياه كريمة ) الصحي حيث تأتي قرية العطوانى ضمن 31 قرية رئيسية و 114 قرية فرعية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

وأعرب أهالى القرية من عن ترحيبهم بمحافظ أسوان وفرحتهم الغامرة بهذه الزيارة المفاجئة والتي تؤكد على تلاحمه المستمر و المباشر مع المواطنين والبسطاء للوقوف على مطالبهم وإحتياجاتهم والعمل على تلبيتها وتحسين مستوى المعيشة من خلال إدخال وإنتظام المرافق العامة ورفع جودة الخدمات.

مشيدين بالتدخل السريع للمحافظ لحل تداعيات مشكلة تعطل محطة الصرف الصحى بالقرية من خلال تركيب طلمبة الرفع الجديدة وإعادة تشغيل المحطة بالكفاءة المطلوبة مرة أخرى.