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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية لــ 39 ألف سيدة

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى الحوامل بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا تقديم الخدمات الطبية لـ 39 ألف سيدة، من السيدات الحوامل، التي تأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

وقال الدكتور محمد نادى إن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها "الفيروس الكبدي B  ومرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرى"، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

أوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة تتم في 260 وحدة صحية ومركز طبي في جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا، فحص 6800 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر أبريل الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهي إحدى مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 6800 طفل حديث الولادة خلال أبريل الماضي، بوحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة.

فيما أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه في حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيراً إلي أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

المنيا السيسي الرئيس ضعف السمع الخدمات الطبية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الام والجنين

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