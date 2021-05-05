صافيا بارافيا بطلة الأولمبياد المستقبلية جاهزة لـ بطولة طوكيو 2021

تستأنف صافيا بارافيا، بطلة الجمباز الإيقاعي، برامجها التدريبية بعد إعادة فتح جميع الصالات الرياضية حيث تم تخفيف الإغلاق الوبائي مؤخرًا في المدينة.

ووافق المدربون على تنفيذ برنامج تدريبي مكثف للبطلة الشابة، وإبقائها جاهزة للألعاب التأهيلية لألعاب طوكيو 2021 بمجرد إعلان OC عن المواعيد الجديدة لهذه البطولات.

وكانت البطلة صافيا، تستعد للسفر إلى إيطاليا في وقت سابق من هذا العام للمشاركة في الألعاب الأوروبية هناك، وحصلت على المركزين الأول والاستعداد للألعاب الأولمبية ، إلا أن تلك الخطة توقفت بسبب توقف جميع الأنشطة حول العالم بسبب الوباء العالمي الأخير.

تتدرب صافيا في الفناء الخلفي لعائلتها وكذلك في الصالة الرياضية العامة التي تم السماح لها مؤخرًا بإعادة افتتاحها حيث تعمل البطل الشابة على العودة إلى العقلية التنافسية بعد أن فقد بعض الزخم بسبب تأجيل الألعاب الأولمبية التي كان من المقرر إقامتها هذا الصيف.

تستخدم صافيا اللياقة البدنية على العمود أيضًا، لصقل مهاراتها وتعزيز جسدها وقوة قبضتها والاستعداد لإبهار العالم بمجرد إعادة تنشيط الأنشطة الرياضية في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت صافيا، "إنها مصممة جدًا على أن تكون على منصة التتويج في كل مسابقة تشارك فيها، وتركز دائمًا على بذل قصارى جهدها، وهي تعرف كيف نفخر بها جميعًا، وأننا جميعًا واثقون من نجاحها" .

كانت البطلة الشابة تستعد للظهور على شاشة التلفزيون، وفضل المدربون تأخير هذه الخطوة لتجنب أي إلهاءات، وإبقاء الفائزة بالميدالية الذهبية المستقبلية تركز على أهدافها الرئيسية.