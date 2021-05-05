جامعة الوادي الجديد تناقش خطتها للتحول الرقمي والخطة الاستراتيجية والتحديات

عقدت جامعة الوادي الجديد عددا من الاجتماعات المكثفة لمناقشة خطتها في التحول الرقمي مع فريق مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات بدءا من يوم 4-5-2021 حتى 6-5-2021 وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أوضح الدكتور أحمد ثابت المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات والمجلس الأعلى للجامعات والذي يستهدف مساعدة الجامعات في خطتها للتحول الرقمي عن طريق تقديم خدمات لتقييم الجامعات وفق "النموذج الهيكلي للجامعات الذكية" الذي طوره مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمساعدة خبرائه ويتم ذلك التقييم من خلال عقد عدد من المقابلات.

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وعقد الاجتماع الافتتاحي بحضور الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والسادة عمداء الكليات و المدير التنفيذى للمعلومات ومدير وحدة الجودة و مدير وحدة القياس التقويم.

وتناول الاجتماع أهداف الجامعة ورؤيتها للجامعة الذكية وخططها للتحول الرقمي ومناقشة الأولويات والتحديات وجميع الاعتبارات المتعلقة باستراتيجية الجامعة حيث تم تناول تقديم عرض افتتاحي عن أهداف خدمة التقييم وتفاصيلها العامة والمخرجات المتوقعة منها.من ناحية اخري كان قد أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد ، عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار رسوم تقنين الأوضاع لصغار المنتفعين من أراضي الدولة تشجيعا للاستثمار الزراعي.

من جانب آخر أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، أعلن عن مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 314 ألفا و279 فدانا، ناحية مركز الداخلة بالوادي الجديد، لصالح المحافظة لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة.

وقال المحافظ في بيان صحفي له اليوم الأربعاء إن هذا التخصيص نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك وفق رؤية تستهدف إستغلال هذه المساحة في مشروعات تنموية بالمحافظة.