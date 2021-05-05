بدء التشغيل التجريبي لعناية العزل الجديدة بمستشفى الجمالية المركزي

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن بدء التشغيل التجريبي لعناية العزل بمستشفى الجمالية المركزى.

وأضاف أنه تم افتتاح قسم عناية العزل الجديدة بقوة 7 اسرة و 2جهاز تنفس صناعي و 2 أجهزة سباب و باي باب ومازال العمل مستمرا لسرعة استكمال باقي الأجهزة الطبية وتجهيزات العناية العامة حيث سيتم تجهيزها ب 8 أسرة ليصبح إجمالي الأسرة بالعناية الجديدة بالمستشفى 15 سرير.

وأشاد مكي بالتطورات والتجديدات التي تمت بالقسم ووجه الشكر لأعضاء المجتمع المدني على ما يقدمونه من دعم للمستشفى والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوى الخدمات الصحية اللازمة لمرضى محافظة الدقهلية.



كما بدأت فعاليات تطعيم الآباء الكهنة والقساوسة والرهبان بكنائس المنصورة، اليوم الأربعاء، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.



فيما زار وكيل الوزارة كنيسة الشهيد استفانوس بالمنصورة وقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما شهد تطعيم عدد كبير من الآباء بالكنيسة، كما شهد مرحلة ما قبل التطعيم والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.



وناقش وكيل الوزارة أوجه التعاون بين الكنائس ومديرية الصحة بالدقهلية، مشيدا بجهود كنائس الدقهلية في رفع الوعي الصحى لدى ابناء الكنيسة القبطية بالمحافظة.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن التطعيم آمن وبالمجان، وحث جميع المواطنين بالكنيسة للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح للوقاية وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد

www.egcovac.mohp.gov.eg



كما شهد امس الثلاثاء الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تطعيم عدد من مرضى الغسيل الكلوي بوحدة الكلى بمستشفى بلقاس المركزي.



كما شهد مرحلة ما قبل التطعيم والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.



وأوضح وكيل الوزارة أنه سيتم التسجيل لجميع مرضى الغسيل الكلوي على الموقع بواسطة مديرية الصحة، وذلك تيسيرا لهم وحرصا على راحتهم وذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالتيسير على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من مرضى الغسيل الكلوي.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن التطعيم آمن وبالمجان ودعا جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح.

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