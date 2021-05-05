شركات السيارات تسعى لتحصيل اشتراكات شهرية من العملا.. تفاصيل

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تبحث كثير من شركات السيارات، عن مصادر ربحية جديدة خصوصا بعد انتشار جائحة كورونا فقامت بالاعتماد على أحدث التقنيات المزودة في السيارات الخاصة بها ، خاصة تكنولوجيا التحديثات عبر الهواء، التي تسمح بتغيير وتحديث أنظمة السيارة بسهولة عن بعد وهي خواص يحبها المستهلك ويبحث عنها .

وأعلنت شركة جنرال موتورز، عملاق صناعة السيارات الأمريكية، منافسة شركة جوجل الأمريكية، وأطلقت خدمة جديدة للسيارات، تساعد السائقين على الوصول إلى وجهاتهم، ومعرفة أقرب محطة وقود أو مطعم أو بنك؛ أسوة بتطبيق جوجل الشهير google maps، ما يساعد على الاستغناء عن خدمات تطبيقات خرائط جوجل بشكل نهائي.



خدمة جنرال موتورز الجديدة، ستكون جزءا من خدمات OnStar Connected Services التي تقدمها جنرال موتورز ،لعملائها مقابل رسوم شهرية تبدأ من 15 دولارا، علي عكس "جوجل" المجانية.

الاستفادة من التحديثات الهوائية لتقديم مزايا حصرية تحت اشتراك شهري أو سنوي ليس جديداً، وعلى سبيل المثال، تقدم فورد نظام بلو كروز القيادة النصف ذاتية باشتراك 600 دولار على مدار ثلاثة أعوام لتفعيله.

وعبرت شركات السيارات الألمانية عن اهتمامها بخدمات الاشتراك لتعزيز هوامشها الربحية، وتقدم مرسيدس خدمات موسيقية وسمعية في سيارة EQS الكهربائية الجديدة كلياً بالاشتراك الشهري، كما صرحت بي ام دبليو في الماضي باهتمامها بتقديم خدمات تدفئة وتهوية المقاعد والكروز كونترول المتكيف عبر الاشتراك.

المدافعون عن خدمات الاشتراك يشيرون إلى المرونة الفائقة التي توفرها للعملاء.. مثل التمتع ببعض خدمات الفئات الأفخم للسيارات بدون شراء هذه الفئات، لكن استفادة العملاء من هذه المعادلة تعتمد على أسعار الاشتراك وطبيعة الخدمات.