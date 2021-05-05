أقدم قبر .. اكتشاف رفات طفل مدفون قبل 780 الف عام

مازال باطن الأرض يلفظ بأسرار وآثار منذ ملايين آلالاف السنين، فقد تم العثور على قبر طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات عاش قبل 780 الف عام (78000) في كينيا، مما يجعل الكثير من العلماء يعتقدون بأنه أقدم دفن معروف للإنسان في إفريقيا .

وقد أطلق على الرفات اسم "متوتو" والتي تعرف باللغة السواحيلية بأنه الطفل، وقد تم دفن الطفل في وضع الجنين مع رفع ركبتيه إلى صدره، لا يزال جنس الطفل غير معروف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشفت الحفريات في الموقع أن الجثة دفنت عمدًا في حفرة صغيرة أسفلها وسادة ، ملفوفة في كفن، وتركت دون أن يمسها العلماء حتى عثر عليها في عام 2013، وتتمتع "متوتو" بخصائص فيزيائية مشابهة للإنسان الحديث ، لكنها تحتفظ ببعض السمات القديمة التي تكشف عن روابطها الوراثية الوثيقة بأسلافها الأفارقة البعيدين.

تم العثور على أجزاء من عظام "متوتو" لأول مرة في قبر أثناء عمليات التنقيب في كهف في عام 2013 بعد بدء الحفر في عام 2010، ومع ذلك لم تكن الحفرة الصغيرة التي تحتوي على العظام مكشوفة بالكامل حتى عام 2017.

تقول البروفيسورة "نيكول بويفين" مديرة قسم الآثار في معهد "ماكس بلانك لعلوم تاريخ البشرية: "بمجرد زيارتنا لـ كهف بانجا، عرفنا أن هناك أشياء مميزة، الموقع حقًا فريد من نوعه."

كانت العظام هشة للغاية بحيث لا يمكن التنقيب عنها بالكامل ودراستها في الحقل ، لذلك تم نقل كتلة التربة التي تحتوي على الجسم إلى المختبر لإجراء تحليل أكثر شمولاً.

أولاً ، تم إرسال الرفات إلى المتحف الوطني في نيروبي قبل نقلها لاحقًا إلى مختبرات المركز القومي لبحوث التطور البشري (CENIEH) في بورجوس بإسبانيا، وكشف التحليل الأولي في نيروبي عن وجود عمود فقري بحالة جيدة بالإضافة إلى أسنانين.

كشفت الأشعة السينية عالية الدقة والأشعة المقطعية لاحقًا عن عشرات الأسنان الأخرى بالإضافة إلى عظام أخرى ، بما في ذلك القفص الصدري المحفوظ، كانت طريقة تناثر العظام متوافقة مع تحلل الجسد في الحفرة ، مما يشير إلى أنه من المحتمل أنه لم يتحرك منذ دفنه لأول مرة.

نظرًا لموقع الرأس ، يتوقع الباحثون أن الطفل ربما يكون قد دُفن مستلقياً على وسادة ويعتقد أيضًا أنه تم لفه في كفن مصنوع من جلد الريش، وتقول البروفيسورة ماريا مارتينون توريس ، مديرة CENIEH:" يشير وضع الرأس وانهياره في الحفرة إلى احتمال وجود دعامة قابلة للتلف ، مثل الوسادة ، مما يشير إلى أن المجتمع ربما يكون قد اتخذ شكلاً من أشكال الطقوس الجنائزية ''.

بينما يقول الخبراء إن العناية بدفن "ميتوتو" تدل على الطقوس البشرية ، حيث يعمل المجتمع معًا لأداء حفل، وتعد "متوتو" هو أقدم مقبرة تم العثور عليها في إفريقيا ، ولكن تم العثور على قبور للإنسان والنياندرتال في أوراسيا يعود تاريخها إلى 120000 عام.

يفتح هذا الاكتشاف أسئلة حول أصل وتطور الممارسات الجنائزية بين نوعين بشريين مرتبطين ارتباطًا وثيقًا ، ودرجة اختلاف سلوكياتنا وعواطفنا عن بعضها البعض.

