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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قوى عاملة البرلمان: توفير لقاحات كورونا يعكس اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن

النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب

قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، وأمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قرارات رئيس مجلس الوزراء التي صدرت في إجتماع اليوم، وتاكيده على بعض النقاط من توفير كمية كبيرة من لقاحات كورونا وإطلاق قوافل طبية لإعطاء المواطنين اللقاح أمام مكاتب البريد، وغير ذلك من القرارات الهامة التي صدرت اليوم، تصب جميعها في مصلحة المواطن، كما انها تؤكد حرص القيادة السياسية على توفير الأمن والسلامة لجميع المواطنين.

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وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن توفير لقاحات كوفيد 19 بهذه الكثرة تعود الى العلاقات الجيده بين مصر وهذه الدول التى تقوم بإمداد مصر بلقاح كورونا.


وعن عدم دخول مصر إلا بإجراء تحليل  pcr وفي حالة عدم وجود تحليل يتم اجراء التحليل بالمطار، أكد النائب عبد الفتاح يحيى أن هذا حقنا مثلنا مثل دول عديدة.


ولفت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أهمية تشكيل لجان داخلية بمديريات الشئون الصحية لمتابعة تأمين تانكات الأكسجين، والحرص على تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا ، مشيدا بجهود الحكومة المصرية بما تبذله من جهود بهذا الملف .


وعقد مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه التهنئة مجدداً لجموع المصريين بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، وكذا قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

 

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم  تم التأكيد على عدد من النقاط كالتالي :

نعمل على توفير أكبر كمية من لقاحات "كورونا"

دفعات كبيرة يتم تلقيها تباعاً من لقاح كوررنا في مايو الجاري

وزيرة الصحة:

توريد 1.7 مليون جرعة من "كوفاكس" الأسبوع المقبل و 1.7 مليون جرعة أخرى نهاية الشهر

توريد 1400 لتر مادة خام تكفي لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"

تقديم حملات توعية صحية لأكثر من مليون مواطن بعشر محافظات خلال اسبوعين

المنتظر إطلاق قوافل طبية  لإعطاء المواطنين اللقاح امام مكاتب البريد

تشكيل لجان داخلية بمديريات الشئون الصحية لمتابعة تأمين تانكات الأكسجين

تدشين خطط السلامة المهنية بمستشفيات الفرز والعزل والحميات والصدر داخل المحافظات

التوسع فى أماكن توفير اللقاح للمواطنين من خلال إقامة مركز تقديم اللقاحات الموسع بأرض المعارض بالقاهرة

رفع درجة الاستعداد القصوي بمنافذ الحجر الصحي فى في منافذ شرم الشيخ استعدادا لعودة السياحة

اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، واتباع التعليمات الخاصة بالدخول من المنافذ

عدم دخول أي شخص الا بتحليل "PCR"، وفي حالة عدم وجود تحليل يتم اجراء التحليل بالمطار

ينتقل السائح الى الفندق لحين إبلاغه بالنتيجه خلال 12 ساعة

عدد المسحات التي تم اجراؤها عند الوصول بلغت  32764 مسحة

بلغت عدد المسحات التي تم اجراؤها عند السفر 93066 مسحة

كورونا النائب عبد الفتاح يحيي حزب مستقبل وطن أمين سر لجنة القوى العاملة مجلس الوزراء مستقبل وطن

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